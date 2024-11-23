Житель Купчино, пугавший гранатой «Ялту», получил второе уголовное дело

Полиция возбудила второе уголовное дело в отношении жителя Фрунзенского района Петербурга, переполошившего кафе боевой гранатой. Об этом 23 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
К уголовному хулиганству 43-летнему жителю пятиэтажки на Софийской улице добавили статью 222 УК о незаконном обороте боеприпасов. Подозреваемый ночевал в изоляторе временного содержания.
Мужчина поднял на уши полицию, ОМОН и скорую, когда накануне явился в кафе, расположенное в соседнем с его пятиэтажкой здании, с гранатой Ф-1. Полицейским удалось отвлечь взрывоопасного человека и зафиксировать руку с гранатой. Позже его уговорили отпустить боеприпас.
«Пришёл с гранатой. Хотел вернуть человека обратно на место, где считал, что совершается правонарушение», — объяснял свои мотивы задержанный.