Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

южн.

 751мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Обыски по делу о госизмене
Куда пойти на выходных
Что будет с ценами и ставкой
Промышленный Петербург
Что известно про "Орешник"
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Новый глава КГИОП
Происшествия Житель Купчино, пугавший гранатой «Ялту», получил второе уголовное дело

Житель Купчино, пугавший гранатой «Ялту», получил второе уголовное дело

2 198
13 комментариев

Полиция возбудила второе уголовное дело в отношении жителя Фрунзенского района Петербурга, переполошившего кафе боевой гранатой. Об этом 23 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К уголовному хулиганству 43-летнему жителю пятиэтажки на Софийской улице добавили статью 222 УК о незаконном обороте боеприпасов. Подозреваемый ночевал в изоляторе временного содержания.

Мужчина поднял на уши полицию, ОМОН и скорую, когда накануне явился в кафе, расположенное в соседнем с его пятиэтажкой здании, с гранатой Ф-1. Полицейским удалось отвлечь взрывоопасного человека и зафиксировать руку с гранатой. Позже его уговорили отпустить боеприпас.

«Пришёл с гранатой. Хотел вернуть человека обратно на место, где считал, что совершается правонарушение», — объяснял свои мотивы задержанный.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE181
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
282694747
1 час
Брат Акиньшиной?
169991062
1 час
таким не место в нашем обществе !
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Новости компаний
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
ТОП 5
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00