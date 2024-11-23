Полицейский арестован после ДТП в Стрельне, в котором погиб командир взвода Суворовского училища МВД

Петродворцовый районный суд Петербурга заключил под стражу водителя каршеринга, который врезался в фуру в Стрельне. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 ноября. По версии следствия, за руль арендованного Chery нетрезвым сел 24-летний сотрудник отдела по вопросам миграции, его друг не выжил.

Инспектор отдела по вопросам миграции Красносельского УМВД попал в аварию в свободное от службы время. Он не справился с управлением каршерингом и врезался в попутный грузовой Volvo с полуприцепом в ночь на 21 ноября на Санкт-Петербургском шоссе, 68. По версии следствия, водитель каршеринга был нетрезв и не выдержал необходимую дистанцию и скоростной режим. Согласно материалам, Chery ехал со скоростью 139 км/ч.