Полицейский арестован после ДТП в Стрельне, в котором погиб командир взвода Суворовского училища МВД

Петродворцовый районный суд Петербурга заключил под стражу водителя каршеринга, который врезался в фуру в Стрельне. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 ноября. По версии следствия, за руль арендованного Chery нетрезвым сел 24-летний сотрудник отдела по вопросам миграции, его друг не выжил.
Как следует из картотеки суда, ходатайство об аресте Алексея Егорова поступило в суд накануне. Оно было удовлетворено.
Инспектор отдела по вопросам миграции Красносельского УМВД попал в аварию в свободное от службы время. Он не справился с управлением каршерингом и врезался в попутный грузовой Volvo с полуприцепом в ночь на 21 ноября на Санкт-Петербургском шоссе, 68. По версии следствия, водитель каршеринга был нетрезв и не выдержал необходимую дистанцию и скоростной режим. Согласно материалам, Chery ехал со скоростью 139 км/ч.
Несовместимые с жизнью травмы получил 23-летний пассажир каршеринга — командир взвода Суворовского училища МВД. «Дорожный инспектор» сообщал, что его и водителя связывала многолетняя дружба.
Арестованный за нарушение ПДД получил права в 18 лет. Судя по отсутствию штрафов, до ночной аварии на дорогах он был аккуратен.
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