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Происшествия Полицейский арестован после ДТП в Стрельне, в котором погиб командир взвода Суворовского училища МВД

Полицейский арестован после ДТП в Стрельне, в котором погиб командир взвода Суворовского училища МВД

4 898
16 комментариев

Петродворцовый районный суд Петербурга заключил под стражу водителя каршеринга, который врезался в фуру в Стрельне. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 ноября. По версии следствия, за руль арендованного Chery нетрезвым сел 24-летний сотрудник отдела по вопросам миграции, его друг не выжил.

Как следует из картотеки суда, ходатайство об аресте Алексея Егорова поступило в суд накануне. Оно было удовлетворено.

Инспектор отдела по вопросам миграции Красносельского УМВД попал в аварию в свободное от службы время. Он не справился с управлением каршерингом и врезался в попутный грузовой Volvo с полуприцепом в ночь на 21 ноября на Санкт-Петербургском шоссе, 68. По версии следствия, водитель каршеринга был нетрезв и не выдержал необходимую дистанцию и скоростной режим. Согласно материалам, Chery ехал со скоростью 139 км/ч.

Несовместимые с жизнью травмы получил 23-летний пассажир каршеринга — командир взвода Суворовского училища МВД. «Дорожный инспектор» сообщал, что его и водителя связывала многолетняя дружба.

Арестованный за нарушение ПДД получил права в 18 лет. Судя по отсутствию штрафов, до ночной аварии на дорогах он был аккуратен.

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Комментарии
16
Slava_Rossii2
38 минут
Карма как она есть. Общество избавлено от двух недополицейских.
Torres
44 минуты
никого не жаль. оба нарушили. только один заплатил за свое нарушение жизнью, а другой .... как повезет или не повезет в будущем. возможно и тюрьма и эсвео и взятка за забвение. уже ничему не удивлюсь. полицейские, нарушающие правила дорожного движения - позорище и для себя и для начальства. их начальников тоже нужно привлечь к ответственности.
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