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Политика Генсек НАТО встретился с Трампом

Генсек НАТО встретился с Трампом

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2 комментария

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом в субботу сообщило издание AFP.

Встреча прошла накануне в резиденции Трампа во Флориде. Стороны обсудили «глобальные вопросы безопасности», возникающие перед НАТО. Избранный президент США переговоры пока не комментировал, однако по информации The Washington Post, Трамп и Рютте обсудили варианты мирного урегулирования конфликта на Украине.

Сам Рютте выступал за его продление. 12 ноября он «выразил приверженность продолжению конфликта». Генсек подчеркнул, что НАТО должно сделать «больше, чем просто удерживать Украину в бою».

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Комментарии
2
Гость
1 час
Месье, я буду жалеваться.... (с)
Комментатор-100
1 час
бубубу Трамп, дай на украину денег, бубубу
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