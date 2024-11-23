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Общество «Уже освободили». Полиция встретила Льва Шлосберга* в аэропорту Пскова

«Уже освободили». Полиция встретила Льва Шлосберга* в аэропорту Пскова

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1 комментарий

Полицейские встретили в псковском аэропорту признанного иноагентом заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*. По словам супруги, его отпустили, но без техники.

О задержании Шлосберга 23 ноября пишут «Известия» со ссылкой на источник. Причиной внимания к политику, который утром прилетел в Псков из Москвы, называют уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Жена Шлосберга Жанна сообщила «Фонтанке», что к 11 часам утра её мужа уже отпустили. «Освободили, изъяли технику. Он в порядке. Только что отпустили, задержания не было», — уточнила она.

В начале октября RT писал об обысках в квартире Шлосберга. Визит силовиков объясняли уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента: политик выложил в интернете видео без маркировки.

*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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Комментарии
1
DanCitizen
2 минуты
В России будущего предлагаю сделать обязательным маркировку "вор и коррупционер предыдущего режима" для отличившихся
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