Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

штиль.

 750мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Что известно про "Орешник"
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Происшествия Поезд переехал ученицу православной школы в метро Петербурга

Поезд переехал ученицу православной школы в метро Петербурга

9 943
21 комментарий

Десятиклассница из частной православной школы погибла под колёсами поезда в петербургском метро за месяц до своего 16-летия. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 ноября.

По записям с камер удалось установить, что школьница спустилась в метро накануне в пятом часу вечера на «Василеостровской». Доехав до «Приморской», она вышла на платформу и вскоре оказалась на путях. Судя по видео, остановить поезд и избежать наезда не удалось.

Девушка умерла на месте. По предварительным данным, она воспитывалась в полной семье, которая не привлекала внимания инспекторов по делам несовершеннолетних. На учёте в психоневрологическом диспансере не состояла.

Из-за случившегося вестибюли станций «Приморская», «Беговая», «Зенит» были закрыты на вход.

Уголовное дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства. Следователи изучают записку, найденную у погибшей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED30
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD56
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
ИннаСув
34 минуты
А машиниста поезда жалко.
282803421
30 минут
Даже самовыпилиться не могут, без того чтобы куче народу неудобства не доставить.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Новости компаний
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15