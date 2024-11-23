Поезд переехал ученицу православной школы в метро Петербурга

Десятиклассница из частной православной школы погибла под колёсами поезда в петербургском метро за месяц до своего 16-летия. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 ноября.

По записям с камер удалось установить, что школьница спустилась в метро накануне в пятом часу вечера на «Василеостровской». Доехав до «Приморской», она вышла на платформу и вскоре оказалась на путях. Судя по видео, остановить поезд и избежать наезда не удалось.

Девушка умерла на месте. По предварительным данным, она воспитывалась в полной семье, которая не привлекала внимания инспекторов по делам несовершеннолетних. На учёте в психоневрологическом диспансере не состояла.

Из-за случившегося вестибюли станций «Приморская», «Беговая», «Зенит» были закрыты на вход.

Уголовное дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства. Следователи изучают записку, найденную у погибшей.