Экс-депутата Госдумы Шеина* исключили из партии «Справедливая Россия — За правду»

Поводом расстаться с членом Совета регионального отделения партии в Астраханской области стала «публичная риторика», которая «шла вразрез с деятельностью партии». В сообщении отмечается, что Шеин* с 2022 года постоянно осуждал внешнюю политику государства, что не поддерживало партийное руководство и актив регионального отделения.