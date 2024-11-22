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Общество Политика Экс-депутата Госдумы Шеина* исключили из партии «Справедливая Россия — За правду»

Экс-депутата Госдумы Шеина* исключили из партии «Справедливая Россия — За правду»

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9 комментариев

Политика Шеина* исключили из партии «Справедливая Россия — За правду», 22 ноября сообщили в пресс-службе партии.

Поводом расстаться с членом Совета регионального отделения партии в Астраханской области стала «публичная риторика», которая «шла вразрез с деятельностью партии». В сообщении отмечается, что Шеин* с 2022 года постоянно осуждал внешнюю политику государства, что не поддерживало партийное руководство и актив регионального отделения.

За свои высказывания, говорится на сайте партии, летом этого года Шеину объявили партийное взыскание — строгий выговор «за его публичную позицию в социальных сетях, дискредитирующую партию».

Ранее, писала «Фонтанка», Минюст внес Шеина* в список иноагентов. В партии отметили, что это обстоятельство станет препятствием для дальнейшего нахождения Шеина* «в рядах партии, в руководящих органах регионального отделения Астраханской области», которое дискредитирует партию и наносит вред ее политическим интересам».

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Олег Шеин Исключили из партии Справедливая Россия — За правду
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Комментарии
9
Noid
6 минут
У этой партии неправильное название, пропущены приставки "не" в первом и последнем словах.
Policeman78
48 минут
Олег был последним порядочным в этом стаде свиней и подсвинков ..((
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