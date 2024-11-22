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Общество Бывший депутат Госдумы и петербургский политик: Минюст обновил список иностранных агентов

Бывший депутат Госдумы и петербургский политик: Минюст обновил список иностранных агентов

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1 комментарий

Вечером в пятницу, 22 ноября, Министерство юстиции объявило новых иностранных агентов: в реестр были включены бывший депутат Госдумы и заксобрания Астраханской области Олег Шеин* и петербургский политик и бывший член «Яблока» Вадим Ваганов*. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Основанием в случае Ваганова стало «распространение недостоверной информации об избирательной системе РФ» и работа в проекте, уже включенном в реестр иноагентов. Помимо это он, по утверждению Минюста, участвовал в «создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагента».

Шеин угодил в иноагенты из-за «распространения недостоверную информации о политике и решениях органов власти России». Также он, как следует из информации ведомства, «участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами».

Также из реестра в связи с ликвидацией было исключено общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 2021».

Олег Шеин в разные годы был депутатом Госдумы и депутатом думы Астраханской области. В 2011 году он объявлял голодовку из-за несогласия с результатами выборов в думу Астраханской области. Принимал участие в выборах губернатора Астраханской области в 2014 году.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Вадим Ваганов Минюст Олег Шеин Иноагенты
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Комментарии
1
RR_1978
12 минут
«…и за кадром говорили: «Посмотрите, куда смотрит этот человек, а вот этот смотрит в другую сторону, и это означает, что Есенина убили…» Сергей (Курехин) посмотрел программу и сказал мне: «Так можно доказать всё что угодно».
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