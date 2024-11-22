Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

5 м/c,

южн.

 746мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Что известно про "Орешник"
Куда пойти на выходных
Газпром переезжает
Удар баллистической ракетой
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Промышленный Петербург
Вода в Петербурге
Власть Общество Fontanka.Digital обзор «И до Лондона долетит, кстати». Доброе название ракеты «Орешник» обсудили на ТВ

«И до Лондона долетит, кстати». Доброе название ракеты «Орешник» обсудили на ТВ

2 254
44 комментария

«Дед в ударе» и президент, который «только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире», стал на этой неделе темой общественно-политических ток-шоу на российском телевидении. Владимир Путин же, напротив, «сделал ну очень сильное заявление», а первое в истории человечества боевое применение баллистической ракеты — «это красиво».

Обзор телепрограмм федеральных телеканалов 22 ноября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Если в начале недели ведущие и гости студий Первого канала, НТВ и «России 1» были сосредоточены на «лестнице эскалации», по которой хоть и понимает реальность угрозы ядерной войны, но все равно идет Вашингтон, разрешая Украине дальнобойное оружие, то к ее концу акцент сместился в сторону российского ответа.

«Владимир Путин одобрил расширение ядерной доктрины, теперь на Западе боятся, что им придётся выбирать между ядерным конфликтом и миром на условиях России», — анализировали на телеканале «Звезда», отмечая, что бояться больше нужно как раз отсутствия выбора.

<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://t.me/fontankaspb">Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном</a></p><p><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://t.me/fontankaspb">Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном</a></p>

Больше новостей в нашем официальном тг-канале «Фонтанка SPB online»

Сильным заявлением в эфире у Владимира Соловьева назвали обращение Владимира Путина, который 21 ноября сообщил об успешном применении новейшей и не имеющей аналогов в мире ракеты «Орешник». Сам Соловьев посоветовал лидерам западных стран изучить речь российского президента «с карандашиком», потому как в выверенном тексте содержится много смыслов.

Телеведущий также согласился с тем, что у ударившей по украинскому городу Днепру ракеты «доброе название», и кивнул в ответ на реплику эксперта, который сказал, что такой «Орешник» «и до Лондона долетит, кстати».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY15
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
46
Фокусник Данилин
22 минуты
Видимо идиотизм непобедим…
Klaustrofobik
1 час
Кроме пенсов и алкоголиков никто телек и не смотрит.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Новости компаний
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Новости компаний
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15