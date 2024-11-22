«И до Лондона долетит, кстати». Доброе название ракеты «Орешник» обсудили на ТВ

«Дед в ударе» и президент, который «только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире», стал на этой неделе темой общественно-политических ток-шоу на российском телевидении. Владимир Путин же, напротив, «сделал ну очень сильное заявление», а первое в истории человечества боевое применение баллистической ракеты — «это красиво».

Обзор телепрограмм федеральных телеканалов 22 ноября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Если в начале недели ведущие и гости студий Первого канала, НТВ и «России 1» были сосредоточены на «лестнице эскалации», по которой хоть и понимает реальность угрозы ядерной войны, но все равно идет Вашингтон, разрешая Украине дальнобойное оружие, то к ее концу акцент сместился в сторону российского ответа.

«Владимир Путин одобрил расширение ядерной доктрины, теперь на Западе боятся, что им придётся выбирать между ядерным конфликтом и миром на условиях России», — анализировали на телеканале «Звезда», отмечая, что бояться больше нужно как раз отсутствия выбора.

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Сильным заявлением в эфире у Владимира Соловьева назвали обращение Владимира Путина, который 21 ноября сообщил об успешном применении новейшей и не имеющей аналогов в мире ракеты «Орешник». Сам Соловьев посоветовал лидерам западных стран изучить речь российского президента «с карандашиком», потому как в выверенном тексте содержится много смыслов.