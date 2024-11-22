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Власть Медведев: поставки танков в войска выросли в восемь раз за три года

Медведев: поставки танков в войска выросли в восемь раз за три года

548
6 комментариев

Поставки новых и отремонтированных танков в российские войска выросли практически в восемь раз за три года. Об этом 22 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил, где посетил АО «Концерн „Уралвагонзавод“». Видеозапись опубликована на его странице «ВКонтакте».

По словам зампредседателя Совбеза, начиная с 2022 года объемы производства танков наращиваются. «За последние три года поставка в войска новых и отремонтированных увеличилась практически в восемь раз», — сказал Медведев.

Он указал на то, что коллектив завода, по сути, «показывает боевой труд», работая сутками «на передовой».

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Комментарии
6
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18 минут
Если численность танкистов не увеличилась также в 8 раз, то мы имеем самую достоверную оценку потерь бронетехники. А заодно и факт разглашения гостайны.
AndrewBarsik
20 минут
Три года назад поставляли один, а теперь восемь, так что ли?
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