Военный, осужденный за убийство 13 человек при пожаре в клубе «Полигон», вернется на СВО

24-летний участник специальной военной операции Станислав Ионкин, осужденный в марте 2024 года на 20 лет колонии за гибель 13 человек при пожаре в костромском клубе «Полигон», в ближайшее время снова отправится на передовую. Об этом 22 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Ионкина.

По словам защитника, контракт с Минобороны уже заключен и сейчас оформляются документы. Ранее после рассмотрения дела в апелляционном суде Ионкину были возвращены медаль «За отвагу» и звание сержанта, хотя приговор по существу не изменили.

В марте текущего года 2-й Западный окружной военный суд признал участника СВО виновным в убийстве двух или более лиц, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений и хулиганстве. Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших — родственников погибших на 14,5 миллионов рублей и владельца сгоревшего клуба — на 45 миллионов рублей.

Пожар в костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября после того, как среди посетителей разгорелся конфликт и один из них выстрелил в потолок из ракетницы. Подозрение в стрельбе пало на 23-летнего жителя города Асбеста Станислава Ионкина, вскоре после инцидента он был задержан и признал вину. В Костроме получивший ранение в ходе конфликта на Украине Ионкин проходил лечение.