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Происшествия Грузовики против шлагбаумов на ЗСД: посмотрите, через что проходит оборудование

Грузовики против шлагбаумов на ЗСД: посмотрите, через что проходит оборудование

1 995
1 комментарий

Невнимательность водителей большегрузов на ЗСД Петербурга нередко бывает безжалостна к дорожной инфраструктуре. Подборкой видео таких аварий поделилась 22 ноября пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

В видео собрали ДТП с участием грузовиков при проезде пунктов оплаты. Больше всего в таких случаях страдают шлагбаумы. А на таран, как можно заметить, шли в основном водители самосвалов.

Перед пунктом оплаты ЗСД действует ограничение скорости в 40 км/ч, а при проезде полосы оплаты - 30 км/ч, напоминают в МСС. Если шлагбаум опущен, на светофоре горит красный. Тормозной путь у грузовика длиннее, чем у легковой: при скорости в 40 км/ч он составит от 25 до 45 метров. Но ограничения соблюдают далеко не все водители, и это приводит к порче инфраструктуры магистрали.

«Это не смертельно, но грозит административным взысканием», — отмечают в компании. При наезде на шлагбаум водитель должен будет возместить ущерб. А если он после этого уехал, в дело вступает статья 12.27 Кодекса об административных правонарушениях — неисполнение обязанностей в связи с ДТП. Это уже грозит лишением прав до 1,5 года или административным арестом на 15 суток.

В ноябре на заседании транспортной комиссии ЗакСа Петербурга представители городского АО «ЗСД» озвучили статистику по «зайцам» на магистрали. Число нарушителей, по их данным, достигает 2,4 тысячи в день. Парламентарии даже не поверили в такие цифры.

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Петербург ЗСД ДТП на ЗСД ДТП с грузовиками
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Комментарии
1
Гость
1 час
Они даже не тормозят!!!
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