Грузовики против шлагбаумов на ЗСД: посмотрите, через что проходит оборудование

В видео собрали ДТП с участием грузовиков при проезде пунктов оплаты. Больше всего в таких случаях страдают шлагбаумы. А на таран, как можно заметить, шли в основном водители самосвалов.

Перед пунктом оплаты ЗСД действует ограничение скорости в 40 км/ч, а при проезде полосы оплаты - 30 км/ч, напоминают в МСС. Если шлагбаум опущен, на светофоре горит красный. Тормозной путь у грузовика длиннее, чем у легковой: при скорости в 40 км/ч он составит от 25 до 45 метров. Но ограничения соблюдают далеко не все водители, и это приводит к порче инфраструктуры магистрали.