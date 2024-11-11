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Город Петербургские депутаты посмотрели на статистику неоплаты проезда по ЗСД. И не поверили

Петербургские депутаты посмотрели на статистику неоплаты проезда по ЗСД. И не поверили

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В петербургском парламенте озвучили статистику по неплательщикам на ЗСД. В год набегает 267 тысяч случаев.

Эту сумму на заседании транспортной комиссии ЗакСа 11 ноября озвучили представители городского АО «ЗСД». При этом депутаты справочно добавили, опираясь на статистику компании, что в день число нарушений достигает 2,4 тысячи.

Парламентарий Александр Ходосок подчеркнул, что сомневается в таком количестве машин, которые ломают шлагбаумы или пристраиваются в хвост впереди идущим на пунктах оплаты.

«Фонтанке» в АО «ЗСД» пояснили, что 2,4 тысячи — это расчетная цифра после введения безбарьерной среды на Широтной магистрали.

Комиссия обсуждала законопроект о введении штрафов в 3 тысячи рублей для неплательщиков на платных дорогах. Его обсуждают в связи с началом строительства основной части ШМСД.

На платной Широтной магистрали скоростного движения будет работать система free-flow — то есть безбарьерной оплаты по транспондеру или по номеру машины. Она будет функционировать и на Витебской развязке ЗСД, которая одновременно является первым этапом ШМСД. При проектировании трассы в техзадание заложили меры по противодействию неплательщикам.

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