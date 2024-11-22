«Самый красивый закат и рассвет этой недели». Посмотрите на буйство красок в небе над Петербургом с высоты птичьего полета

Подходящий к концу ноябрь уже перестал радовать петербуржцев красивыми видами из окон. Однако среди почти ежедневной серости камерам «Лахта Центра» удалось запечатлеть самый красивый закат и рассвет этой недели. Видеозаписью поделились 22 ноября в телеграм-канале самого высокого здания Петербурга.

На кадрах можно заметить, как красочно день уступает место ночи, а солнце медленно уходит за горизонт. Как оказалось, в течение этой недели солнце светило петербуржцам, однако ему мешали бесконечно плывущие друг за другом облака. Небо заливалось голубыми, желтыми и розовыми красками: едва заметные оттенки этих цветов становились яркими, а затем вновь угасали. И так по кругу.

«На этой неделе погода все же крепко намекнула, что на дворе ноябрь. Но было и яркое солнце. Если вы пропустили этот момент — посмотрите наше видео, у нас все записано. Самый красивый рассвет и закат этой недели с камер „Лахта Центра“», — написали в канале небоскреба.

Ранее «Фонтанка» показывала, как золотая луна красовалась на темном небе Северной столицы, а затем ее сменил пестрый закат.