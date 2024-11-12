Золотая луна красовалась на темном небе Петербурга, ее сменил завораживающий рассвет. Посмотрите сами

Золотая луна красовалась на темном небе Северной столицы минувшей ночью. Ее сменил рассвет, захватив множество цветов, в которые может одеться небесная гладь. Эту сменяющуюся картину сняли камеры «Лахта Центра» 12 ноября.

Луна будто бы освещала Петербург, пока солнце отдыхало. К утру на небе появились персиковые и голубые разводы. Сначала они были видны достаточно ярко, дальше смешались, превратившись в серо-розовое однородное полотно. Затем небо наполнилось синими тонами и взошло солнце. Буйство нежных красок завершилось серым небом и уже не таким ярким солнцем.

В telegram-канале «Лахта Центра» подчеркнули, что подобная картина не совсем типична для ноября.