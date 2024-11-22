Видео: Как автобус одним зеркалом сковырнул целую остановку на Садовой

ДТП с автобусом, случившееся в Петербурге днем 22 ноября, попало на камеру наблюдения. В поединке зеркала заднего вида с остановочным павильоном с отрывом победило первое.

В четвертом часу дня на Садовой улице, у перекрестка с Лермонтовским проспектом, пассажирский автобус, заезжая на остановку, задел зеркалом остановочный павильон. Удар был не очень сильным, но на тротуар посыпались стекла. Под козырьком на остановке в этот момент стоял человек — он тут же выбежал и отошел подальше.