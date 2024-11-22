Видео: Как автобус одним зеркалом сковырнул целую остановку на Садовой

ДТП с автобусом, случившееся в Петербурге днем 22 ноября, попало на камеру наблюдения. В поединке зеркала заднего вида с остановочным павильоном с отрывом победило первое.
В четвертом часу дня на Садовой улице, у перекрестка с Лермонтовским проспектом, пассажирский автобус, заезжая на остановку, задел зеркалом остановочный павильон. Удар был не очень сильным, но на тротуар посыпались стекла. Под козырьком на остановке в этот момент стоял человек — он тут же выбежал и отошел подальше.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», автобус которого попал в ДТП, инцидент произошел из-за того, что остановочный павильон установлен не по правилам: не соблюдено нормативное расстояние до края проезжей части. Поэтому автобус при подъезде к обязательной остановке зацепил ее козырек зеркалом.
«Будет выноситься вопрос о проведении комиссии по данному адресу с привлечением соответствующих органов власти», — добавили в «ПАТ».
В результате ДТП никто не пострадал.
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