Остановка вдребезги. Автобус попал в ДТП на Садовой

Источник: читатель «Фонтанки» Павел

ДТП с участием автобуса случилось днем 22 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказал очевидец.

ЧП произошло на углу Садовой улицы и Лермонтовского проспекта. Остановочный павильон там оказался разбит, тротуар усыпан битыми стеклами, рамы рекламных стендов открыты или вовсе лежат на асфальте. Рядом на «аварийке» стоит пассажирский автобус.

«Подошёл к остановке, а там авария. Как я понял, автобус въехал в остановку», — рассказал читатель Павел.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 15:54 у дома 78 по Садовой улице автобус маршрута № 46 правым боковым зеркалом задел автобусную остановку. В аварии никто не пострадал.