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Происшествия Остановка вдребезги. Автобус попал в ДТП на Садовой

Остановка вдребезги. Автобус попал в ДТП на Садовой

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1 комментарий

ДТП с участием автобуса случилось днем 22 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказал очевидец.

ЧП произошло на углу Садовой улицы и Лермонтовского проспекта. Остановочный павильон там оказался разбит, тротуар усыпан битыми стеклами, рамы рекламных стендов открыты или вовсе лежат на асфальте. Рядом на «аварийке» стоит пассажирский автобус.

«Подошёл к остановке, а там авария. Как я понял, автобус въехал в остановку», — рассказал читатель Павел.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 15:54 у дома 78 по Садовой улице автобус маршрута № 46 правым боковым зеркалом задел автобусную остановку. В аварии никто не пострадал.

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Комментарии
2
prosto korsak
10 минут
"Вдребезги" - наречие. Пишется слитно.
olen
1 минута
ну таки автобусы перекрасить или в консерватории что то поправить?
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