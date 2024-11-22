Верховный суд РФ признал «Форум свободных государств постРоссии»* террористической организацией

Отмечается, что дискуссионная площадка была создана в Польше в 2022 году. Участники движения выступают за распад России на маленькие государства. Основные темы обсуждения на форуме — «деимпериализация» и «деколонизация». По данным прокуратуры, руководят организацией лидеры национал-сепаратистских движений.

Одним из постоянных участников движения является бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев**, которого в сентябре этого года заочно приговорили к 10 годам колонии общего режима, признав виновным в распространении фейков об армии и оправдании терроризма. В марте 2014 года он был единственным депутатом, кто проголосовал против присоединения Крыма к России. В июне того же года Пономарев уехал в США, а спустя несколько лет начал жить на Украине.