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Происшествия Легковушка подорвалась на мине в Курской области. Женщина погибла, мужчина госпитализирован

Легковушка подорвалась на мине в Курской области. Женщина погибла, мужчина госпитализирован

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Гражданский автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Рыльском районе Курской области. Водитель машины пострадал, а его жена скончалась, сообщает губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале в пятницу, 22 ноября.

По данным главы области, выжившего мужчину доставили в Рыльскую больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. Женщину спасти не удалось, она погибла на месте. «Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», – написал Смирнов. 

К тому же губернатор области напомнил, что не рекомендуется передвигаться по территории приграничных районов на автомобиле. 

Напомним, что за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 12 беспилотников в Брянской области, 9 — в Калужской и 2 — в Курской. О погибших и пострадавших в результате атак БПЛА не сообщалось.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
3 минуты
в курской области мины с чего вдруг.
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