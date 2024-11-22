Легковушка подорвалась на мине в Курской области. Женщина погибла, мужчина госпитализирован

Гражданский автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Рыльском районе Курской области. Водитель машины пострадал, а его жена скончалась, сообщает губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале в пятницу, 22 ноября.

По данным главы области, выжившего мужчину доставили в Рыльскую больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. Женщину спасти не удалось, она погибла на месте. «Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», – написал Смирнов.

К тому же губернатор области напомнил, что не рекомендуется передвигаться по территории приграничных районов на автомобиле.

Напомним, что за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 12 беспилотников в Брянской области, 9 — в Калужской и 2 — в Курской. О погибших и пострадавших в результате атак БПЛА не сообщалось.