Саперам и китайцам всё нипочём. Погода помогает петербуржцам

Петербуржцы в ожидании зимы пользуются относительно теплой и спокойной погодой — по сравнению с соседними регионами, где была снежная буря. По утрам на реках и каналах ещё можно встретить саперов.
Солнце иногда выглядывает из-за облаков, и люди и птицы ловят последнее тепло. А заодно и еду.
Особенно радуются китайские туристы.
Солнце можно будет поймать и в предстоящие выходные. Подробный прогноз погоды читайте на «Фонтанке».
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