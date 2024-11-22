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Общество Саперам и китайцам всё нипочём. Погода помогает петербуржцам

Саперам и китайцам всё нипочём. Погода помогает петербуржцам

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9 комментариев

Петербуржцы в ожидании зимы пользуются относительно теплой и спокойной погодой — по сравнению с соседними регионами, где была снежная буря. По утрам на реках и каналах ещё можно встретить саперов.

Солнце иногда выглядывает из-за облаков, и люди и птицы ловят последнее тепло. А заодно и еду.

Особенно радуются китайские туристы.

Солнце можно будет поймать и в предстоящие выходные. Подробный прогноз погоды читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
9
iamback
1 час
"сапсерфер", наверное, слишком длинное слово. Не осиливают.
275640356
1 час
И что там делают саперы? Минируют или разминируют?
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