«Все боевые блоки достигли объекта поражения». Минобороны РФ рассказало о пуске «Орешника»

Цель пуска баллистической ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины достигнута. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ в период с 16 по 22 ноября.

В ведомстве отмечают, что ракета была запущена 21 ноября в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории РФ. Такое оружие впервые применили в ходе спецоперации, делится Минобороны России.

«Все боевые блоки достигли объекта поражения», — пишет МО РФ. Там же рассказали об ударе по пунктам временной дислокации подразделений украинских ВС, «националистических формирований и иностранных наемников».

Также в сообщении Минобороны за неделю говорится, что российскими средствами ПВО сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 16 управляемых авиационных бомб Hammer, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 642 БПЛА.

Напомним, что 21 ноября президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о том, что Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске, в том числе новой ракетой «Орешник».