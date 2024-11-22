Следующая станция — гостиница. Реконструкция бывших касс РЖД выходит на финишную прямую

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Отель на месте бывших железнодорожных касс на канале Грибоедова откроется до конца 2025 года. Об этом 22 ноября рассказал «Фонтанке» генеральный директор инвестора проекта — АО «Специализированный застройщик „Отель Введенский“» — Андрей Ткачев. За шесть лет, которые прошли с момента покупки здания, проект уменьшился на один этаж и подорожал на треть.

После запуска отель будет иметь четыре звезды. «Это будет классическая петербургская „четверка“, атмосферная, красивая гостиница, как мы любим», — рассказал Андрей Ткачев. Размер номерного фонда пока держится в секрете. Управлять ей будет команда «Введенского» (сейчас одноименная гостиница работает на Большом проспекте Петроградской стороны). Информация, появившаяся в конце 2023 года, о том, что здание на канале Грибоедова снова выставлено на продажу, не соответствует действительности, подчеркнул Ткачев.

Бывшие кассы для предварительной продажи билетов на набережной канала Грибоедова, д. 24, лит. А, были проданы на аукционе в декабре 2020 года. Продавцом выступала «дочка» РЖД АО «Федеральная пассажирская компания». В ходе непростых торгов знаковое пятиэтажное здание площадью 9,2 тыс. кв. м почти на Невском проспекте и с видом на Казанский собор с земельным участком 3,4 тыс. кв. м досталось АО «СЗ „Отель Введенский“» за 1,2 млрд рублей. Тогда инвестор рассказал «Фонтанке» о планах создать в этом месте «необычную гостиницу», но подробности концепции не раскрывал. Согласно выданному в 2022 году разрешению Госстройнадзора, этажность здания должна была увеличиться с пяти до шести-семи этажей с одним подземным уровнем.

11 октября 2024 года КГИОП одобрил превращение здания в гостиничный комплекс. Как говорится на сайте ведомства, проект реконструкции предполагает устройство на дворовых корпусах мансардного этажа с повышением конька кровли не более чем на 1 метр и организацию окон-люкарен, а также локальные изменения фасадов здания. 2 ноября КГА выдал заключение о согласовании архитектурно-градостроительного облика.

Источник: КГА







Но получение этих согласований не значит, что работы начнутся только сейчас. Как рассказал Андрей Ткачев, документы получались повторно, поскольку в проект были внесены изменения, чтобы организовать еще один вход. Для этого потребовалось пройти заново всю процедуру.

Здание бывших касс, хотя и было построено в XIX веке, не является объектом культурного наследия, поскольку не раз было перестроено и реконструировано. Но инвестору все равно нужно согласовывать все работы с КГИОП, так как оно входит в границы зон охраны памятников. «Там больше всего оказалось, чем мы ожидали», — говорит Андрей Ткачев.

Здание на набережной канала Грибоедова, 24, существовало с первой половины XIX века, но было перестроено в 1884 году архитекторами Михаилом Петерсоном и Павлом Сюзором для промышленника Владимира Ратькова-Рожнова. Помещения занял «Пассаж», который соединял набережную канала и Думскую улицу. По задумке владельца, он должен был конкурировать с универмагом на Невском проспекте. Тогда здание обзавелось симметричным фасадом с входной аркой по центру. В проемах окон разместили кадуцеи в виде жезлов с двумя крыльями — символы бога торговли Меркурия. После революции внутри располагались конторы и мебельный магазин. В 1970-х внутреннюю галерею перестроили под билетные кассы для Центрального железнодорожного бюро Октябрьской железной дороги. На крыше появились стеклянные иллюминаторы, пропускающие дневной свет. После запуска электронной продажи билетов кассы оказались невостребованными.

Одним из самых сложных фронтов работ стали фасады. Они были «восстановлены детальнейшим образом в первоначальном виде», — подчеркнул директор АО «СЗ „Отель Введенский“». Из-за этого проект оказался «несколько дороже».

В гостинице будет пять−шесть этажей (за счет мансарды), а не шесть-семь, как сообщалось ранее. От подземного этажа было решено отказаться. «Там большие подвалы, их нужно было очень серьезно расчищать, в итоге делать минус первый этаж было признано нецелесообразным еще на начальном этапе», — рассказал инвестор.

Итоговую сумму вложений Андрей Ткачев не назвал, но отметил, что из-за подорожания материалов сумма оказалась на 30% больше, чем планировалось изначально. На старте проекта участники рынка оценивали его стоимость в 400–600 млн рублей.

Впрочем, главной причиной того, что реконструкция касс под гостиницу затянулась на шесть лет, директор АО «СЗ „Отель Введенский“» называет дефицит кадров. «К сожалению, даже сильные подрядчики испытывают кадровый голод. Поэтому это немножко тормозит ход работ. Не хватает людей на стройке, особенно высококвалифицированного персонала», — пояснил он.

Параллельно компания заканчивает строительство трехзвездочной гостиницы на пересечении проспекта Просвещения и улицы Брянцева в Калининском районе, которое ведется в рамках стратегического инвестиционного проекта с 2017 года. Ее должны были построить еще к 2021 году, но работы затянулись. По словам Андрея Ткачева, запуск произойдет во втором квартале 2025 года — к сезону белых ночей.

По данным Росреестра, собственником здания на набережной канала Грибоедова, д. 24, и участка под ним числится АО «Блюхера, 6». СПАРК по состоянию на 2020 год называл бенефициаром компании Михаила Ковальчука, управляющего партнёра АБ «Ковальчук и партнёры». Анастасия Петрович, которая до осени 2023 года была директором АО «Блюхера, 6», ранее являлась совладелицей ООО «Отель Сервис» (ликвидировано в 2023 году), «дочки» АО «Отель Введенский».

АО «СЗ „Отель Введенский“» по состоянию на 2019 год принадлежало кипрскому Spirinex Management Limited. СМИ связывали эту компанию с акционером ББР банка Дмитрием Гордовичем. Генеральный директор АО «СЗ „Отель Введенский“» и АО «Отель Введенский» Андрей Ткачев является его партнером по ООО «Норд», которое управляет Martin Hotel на улице Марата.