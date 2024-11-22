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Общество Комика Данилу Поперечного* оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Комика Данилу Поперечного* оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

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13 комментариев

Тверской районный суд Москвы признал стендап-комика и блогера Данилу Поперечного* виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Ему назначен административный штраф, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в пятницу, 22 ноября.

Поперечный оштрафован на 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа для граждан по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. 

В июне этого года Минюст РФ признал Поперечного иностранным агентом. Ведомство объяснило включение видеоблогера в список так: «Принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иностранного агента. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ВС России. Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами РФ».

Поперечного начали проверять на предмет дискредитации Вооружённых сил России еще летом 2022 года. Причиной стали негативные высказывания о СВО. Отметим, что комик покинул РФ сразу после начала спецоперации.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Комментарии
13
282799367
1 час
"Без меня можете меня даже побить"
275640356
1 час
Так если он в России не живет, то наверное и деньги в Сбере не хранит?
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