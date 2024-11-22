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Общество С экс-замминистра обороны Иванова требуют взыскать более 4 млрд рублей по делу банка «Интеркоммерц»

С экс-замминистра обороны Иванова требуют взыскать более 4 млрд рублей по делу банка «Интеркоммерц»

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6 комментариев

По гражданским искам представителей Агентства по страхованию и вкладам (АСВ) и «Оборонстроя» с экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова требуют взыскать более 4,2 млрд рублей. Речь идет об уголовном деле о растрате средств банка «Интеркоммерц», пишет 22 ноября ТАСС.

Согласно материалам дела, гражданские иски официальных представителей потерпевших были поданы во время предварительного следствия по уголовному делу о растрате и легализации денежных средств банка «Интеркоммерц» и включены в материалы дела.

20 ноября стало известно, что Следственный комитет предъявил Иванову новое обвинение — в двух особо крупных растратах и отмывании денег. По версии следствия, чиновник мог создать преступную группу, состоящую из банкиров, которая занималась выводом денег из банка «Интеркоммерц». Вместе с ним по делу проходят подчиненный Филатов и гражданин Германии Феликс Нойберг, который находится в международном розыске.  

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля этого года.

По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и хищении при строительстве трех кадетских корпусов. В сентябре появилась информация о том, что имущество арестованного за взятки бывшего замминистра обороны готовят к конфискации. Подробнее о деле бывшего замминистра можно прочитать в нашем материале.

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Комментарии
6
282799367
3 часа
"-Простите, а часовню тоже я развалил?"
280896530
3 часа
Сушеная вобла задолго до ее начала уже сгнила не только с головы, а вообще вся.
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