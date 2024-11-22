Антициклон удержит теплую для ноября погоду: подробный прогноз на выходные в Петербурге

В предстоящие выходные эпицентр ненастья расположится над центральными областями Европейской России, а Петербург окажется в зоне довольно комфортной погоды. Сегодня и в ночь на субботу, по периферии уходящего циклона, в регионе ещё пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, а днём в субботу управления погодой перейдёт к сухому и довольно солнечному гребню антициклона. Он сохранит своё господство в атмосфере вплоть до ночи на понедельник. Об этом 22 ноября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня , в пятницу , облачно с прояснениями, во второй половине дня местами небольшой снег, гололедица. Днём 0…+2°. Ветер южный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём без существенных осадков, местами гололедица. Ночью -1…-3°, днём -1…+1°. Ветер южный 4-9 м/с, ночью порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём без осадков. Ночью -1…-3°, днём 0…+2°. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, днём в понедельник регион окажется на пути очередного тёплого атмосферного фронта. Будет облачно, пройдут осадки, в виде снега и мокрого снега, вновь ожидается сильный и порывистый ветер, а температура составит +1…+3°.