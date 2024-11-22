Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

южн.

 741мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08
Куда пойти на выходных
Удар баллистической ракетой
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Промышленный Петербург
Вода в Петербурге
Перепланировка в старых домах
Город Атмосферный фронт изменит погоду в Петербурге в середине дня

Атмосферный фронт изменит погоду в Петербурге в середине дня

7 024
Написать комментарий

В Петербурге выдалось светлое и сухое утро, но солнечным день не станет.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 ноября в городе облачная с прояснениями погода, небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +1...-1 градус. На дорогах местами гололедица.

Сегодня на погоду региона окажет влияние очередной атмосферный фронт. Во второй половине дня он начнёт уплотнять облака, усилит ветер и отметится небольшими осадками, преимущественно в виде снега. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В субботу, по данным СЗ УГМС, плюсовой температуры не будет, возможен снег. В воскресенье днём без существенных осадков, +1…-1 градуса.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Новости компаний
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40