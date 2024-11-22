Атмосферный фронт изменит погоду в Петербурге в середине дня

Источник: Артур Климов







В Петербурге выдалось светлое и сухое утро, но солнечным день не станет.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 ноября в городе облачная с прояснениями погода, небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +1...-1 градус. На дорогах местами гололедица.

Сегодня на погоду региона окажет влияние очередной атмосферный фронт. Во второй половине дня он начнёт уплотнять облака, усилит ветер и отметится небольшими осадками, преимущественно в виде снега. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В субботу, по данным СЗ УГМС, плюсовой температуры не будет, возможен снег. В воскресенье днём без существенных осадков, +1…-1 градуса.