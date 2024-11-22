Беспилотники уничтожены над тремя регионами

В утреннем отчете Минобороны 22 ноября — три региона и 23 БПЛА. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 12 беспилотников в Брянской области, 9 — в Калужской, и 2 — в Курской.

Губернаторы Калужской и Брянской областей сообщили об уничтожении беспилотников. Владислав Шапша написал о шести сбитых БПЛА на окраине Калуги и об одном в Дзержинском районе. Александр Богомаз в начале ночи рассказал о шести дронах, а утром ещё о шести. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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