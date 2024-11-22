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Общество Экс-президента Бразилии Жаиру Болсонару обвинили в подготовке госпереворота

Экс-президента Бразилии Жаиру Болсонару обвинили в подготовке госпереворота

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1 комментарий

Бразильские власти предъявили обвинение экс-президенту Жаиру Болсонару, обвинив его в том, что он был «полностью осведомлен» о заговоре 2022 года с целью убийства его преемника Луиса Инасиу Лулы да Силвы и отмены результатов президентских выборов. Об этом сообщают CNN и The Guardian.

В четверг федеральная полиция Бразилии предъявила обвинения 37 лицам, включая Болсонару — всем им вменяется создание преступной организации с целью подготовки госпереворота. В списке также фигурируют экс-главы ведомств администрации Болсонару, бывший командующий военно-морским флотом и советник Болсонару по внешней политике.

Болсонару был президентом Бразилии с 2018 по 2022 гг. В январе 2023 года его сторонники, несогласные с поражением своего кандидата на выборах,, устроили акции протеста в столице страны Бразилиа и попытались захватить правительственные здания. Протесты были подавлены силовиками, Болсонару уехал в США и вернулся в марте 2023 года, обещав не становиться во главе оппозиционного движения.

Согласно ордеру полиции, в декабре 2022 года Болсонару якобы встречался с представителями армии и флота, а также с министром обороны, чтобы представить документ, подробно описывающий правовую базу, которая позволит ему оставаться у власти. Заговорщики также планировали убийство вице-президента Лулы Жералду Алкмина и судьи Верховного суда Александра де Мораеша.

Лула два года находится у власти, но крайне правая угроза его администрации сохраняется. В прошлую среду вечером член политической партии Болсонару был убит, по-видимому, взорвав себя самодельной взрывчаткой во время атаки на Верховный суд.

Во время обыска трейлера мужчины полиция обнаружила кепку с лозунгом крайне правого движения Болсонару: «Бразилия превыше всего. Бог превыше всего».

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Жаир Болсонару Бразилия Госпереворот Луис Инасиу Лула да Силва
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Комментарии
1
Сила в Правде!!
16 минут
«Бразилия превыше всего. Бог превыше всего». эти китайцам не продадутся молодцы.
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