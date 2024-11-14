В Бразилии у здания Верховного суда раздались два взрыва. Есть погибший

Два взрыва произошли в столице Бразилии — городе Бразилиа — у здания Верховного суда страны 14 ноября. Погиб один человек. Полиция предполагает, что он пытался проникнуть в здание со взрывчаткой. ЧП произошло за пять дней до саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Два взрыва с интервалом в 20 секунд прогремели на площади Трех властей перед Федеральным верховным судом. На место прибыли пожарные, военные и саперы. Район оцепили, пишет местный портал G1. Тело погибшего осмотрят взрывотехники, поскольку предполагается, что у него при себе есть неразорвавшееся взрывное устройство.

По данным Reuters, мужчина пытался проникнуть в здание Верховного суда, где проходило пленарное заседание. По версии правоохранителей, погибший может иметь отношение к обоим взрывам.

«Мужчина подошел к Федеральному верховному суду, попытался войти, но безуспешно. Тогда он бросил взрывчатку под навес здания», — цитирует AFP вице-губернатора Федерального округа Селину Леао.

По информации газеты Correio Braziliense, до взрыва у самого суда на стоянке, расположенной между зданием суда и Конгресса, взорвался автомобиль.