Финляндия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона после 2025 года. Об этом 21 ноября сообщает Министерство иностранных дел страны.
Совет был основан в 1993 году и его целью совета было содействие стабильности и устойчивому развитию в Баренцевом регионе. Глава МИД Элина Валтонен (Коалиционная партия) заявила, что форма сотрудничества больше не отвечает современным требованиям, а создает дублирующие структуры. При этом она подчеркнула, что совет был эффективным каналом для северного взаимодействия до начала конфликта на Украине.
В совет вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Российская Федерация, а также Комиссия ЕС. Девять государств — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония — имеют статус наблюдателей. В сентябре 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о выходе России из Совета Баренцева/Евроарктического региона.
Тесное сотрудничество Финляндии в северных регионах будет продолжено со Швецией и Норвегией, а также на международных форумах, таких как Совет министров Северных стран.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.