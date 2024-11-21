Финляндия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Совет был основан в 1993 году и его целью совета было содействие стабильности и устойчивому развитию в Баренцевом регионе. Глава МИД Элина Валтонен (Коалиционная партия) заявила, что форма сотрудничества больше не отвечает современным требованиям, а создает дублирующие структуры. При этом она подчеркнула, что совет был эффективным каналом для северного взаимодействия до начала конфликта на Украине.