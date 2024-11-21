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Финляндия Финляндия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Финляндия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

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2 комментария

Финляндия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона после 2025 года. Об этом 21 ноября сообщает Министерство иностранных дел страны.

Совет был основан в 1993 году и его целью совета было содействие стабильности и устойчивому развитию в Баренцевом регионе. Глава МИД Элина Валтонен (Коалиционная партия) заявила, что форма сотрудничества больше не отвечает современным требованиям, а создает дублирующие структуры. При этом она подчеркнула, что совет был эффективным каналом для северного взаимодействия до начала конфликта на Украине.

В совет вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Российская Федерация, а также Комиссия ЕС. Девять государств — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония — имеют статус наблюдателей. В сентябре 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о выходе России из Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Тесное сотрудничество Финляндии в северных регионах будет продолжено со Швецией и Норвегией, а также на международных форумах, таких как Совет министров Северных стран.

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Финляндия Совет Баренцева/Евроарктического региона Россия
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Комментарии
3
Сила в Правде!!
5 минут
всё правильно ибо нечего с преступниками.
Гость
2 минуты
Северный европейский тупик - и точка.
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