Россия выходит из Совета Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР), обвинив Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию, Швецию и Евросоюз в том, что страны фактически парализовали деятельность Совета в марте 2022 года. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

По данным МИДа, председательство Финляндии не подтвердило готовность передать РФ руководство СБЕР в октябре 2023 года, тем самым нарушив принцип ротации. В этой связи Россия приняла решение выйти из СБЕР, данное послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова уже направлено всем представителям Совета.