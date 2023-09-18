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    Россия выходит из Совета Баренцева / Евроарктического региона

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    Россия выходит из Совета Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР), обвинив Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию, Швецию и Евросоюз в том, что страны фактически парализовали деятельность Совета в марте 2022 года. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

    По данным МИДа, председательство Финляндии не подтвердило готовность передать РФ руководство СБЕР в октябре 2023 года, тем самым нарушив принцип ротации. В этой связи Россия приняла решение выйти из СБЕР, данное послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова уже направлено всем представителям Совета.

    В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что СБЕР на протяжении 30 лет являлся эффективным форматом для поддержания мира и стабильности на Севере. Однако сиюминутная политическая конъюнктура, которой страны Запада придерживаются сегодня, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья, говорится в сообщении российского МИДа.

    Несмотря на выход из Совета, РФ готова для взаимодействия со всеми, кто готов к равноправному диалогу, отметили в ведомстве.

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