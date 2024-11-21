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Политика Путин: Россия вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против РФ

Путин: Россия вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против РФ

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4 комментария

Президент РФ Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против России. Его слова привела пресс-служба Кремля.

Он также заявил, что Москва открыта к решению споров мирными средствами, но готова к любому развитию. Путин пообещал, что «ответ всегда будет».

Президент РФ также рассказал, чем ВС РФ ударили минувшей ночью по Днепропетровску.

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Комментарии
7
Рострелли
16 минут
"Россия считает себя вправе"... Чо, прям вся пре вся?
282694747
10 минут
Может о всей России не стоит заикаться?Ась?
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