Путин: Россия вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против РФ

Президент РФ Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против России. Его слова привела пресс-служба Кремля.

Он также заявил, что Москва открыта к решению споров мирными средствами, но готова к любому развитию. Путин пообещал, что «ответ всегда будет».

Президент РФ также рассказал, чем ВС РФ ударили минувшей ночью по Днепропетровску.