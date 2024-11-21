СКА продал нападающего Галимова в «Авангард»

Форвард Эмиль Галимов завершил своё выступление за СКА и перешёл в «Авангард» из Омска, при этом армейский клуб получил финансовую компенсацию за игрока. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы команды из Санкт-Петербурга 21 ноября.

В текущем игровом году Галимов не выходил на лёд. В прошлом сезоне он провёл 20 матчей в регулярном чемпионате и 8 игр в плей-офф, набрав в сумме 7 (2+5) очков.

Стоит отметить, что ранее из СКА в «Авангард» также перешёл голкипер Никита Серебряков.

После 26 игр текущего сезона «Авангард» располагается на 10-й позиции в Восточной конференции КХЛ с 22 очками. Ближайший матч команда проведёт против «Адмирала» 22 ноября.