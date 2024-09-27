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Спорт СКА хотел отдать «Барысу» хоккеиста в рамках дружбы России и Казахстана, но КХЛ запретила

СКА хотел отдать «Барысу» хоккеиста в рамках дружбы России и Казахстана, но КХЛ запретила

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2 комментария

Хоккейный клуб СКА оказался в сложной ситуации из-за регламента Континентальной хоккейной лиги, который ограничивает переходы между двумя командами в течение одного сезона. Армейцы с Невы планировали безвозмездно отдать форварда Эмиля Галимова в «Барыс» в рамках дружбы России и Казахстана, сообщает 27 сентября телеканал «Матч ТВ».

«СКА отдает игрока без компенсации в рамках дружбы России и Казахстана. Тем более в мае каждый год сборная России участвует в турнире в Астане. Верим, что хоккеисту это пойдет на пользу», — цитирует телеканал «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.

СКА было необходимо обменять Галимова, чтобы освободить место под потолком зарплат и заявить своего звездного новичка Тони Деанджело. Однако КХЛ заблокировала переход. Согласно регламенту, из одного клуба в другой нельзя перейти более чем трем игрокам. А из СКА в «Барыс» уже перешли защитник Никита Камалов, вратарь Юхан Маттссон и нападающий Дамир Жафяров.

Запасным вариантом «Матч ТВ» называет переход Галимова в минское «Динамо». Если и здесь не сложится, его могут перевести в фарм-клуб «СКА-Нева» на односторонний контракт.

В прошлом регулярном сезоне 32‑летний Эмиль Галимов набрал 5 (1+4) очков в 20 матчах и еще 2 (1+1) очка — в восьми играх плей‑офф.

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Комментарии
2
houspi
58 минут
Это не есть хорошо, когда лига ограничивает дружбу России и Казахстана. Казахи обидятся и совсем уйдут.
282694747
58 минут
У Ротенберга появились крепостные?
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