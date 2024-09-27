СКА хотел отдать «Барысу» хоккеиста в рамках дружбы России и Казахстана, но КХЛ запретила

Хоккейный клуб СКА оказался в сложной ситуации из-за регламента Континентальной хоккейной лиги, который ограничивает переходы между двумя командами в течение одного сезона. Армейцы с Невы планировали безвозмездно отдать форварда Эмиля Галимова в «Барыс» в рамках дружбы России и Казахстана, сообщает 27 сентября телеканал «Матч ТВ».

«СКА отдает игрока без компенсации в рамках дружбы России и Казахстана. Тем более в мае каждый год сборная России участвует в турнире в Астане. Верим, что хоккеисту это пойдет на пользу», — цитирует телеканал «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.

СКА было необходимо обменять Галимова, чтобы освободить место под потолком зарплат и заявить своего звездного новичка Тони Деанджело. Однако КХЛ заблокировала переход. Согласно регламенту, из одного клуба в другой нельзя перейти более чем трем игрокам. А из СКА в «Барыс» уже перешли защитник Никита Камалов, вратарь Юхан Маттссон и нападающий Дамир Жафяров.