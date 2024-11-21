Роскомнадзор решил блокировать доступ к научно-техническим данным о VPN-сервисах

Информация научного, научно-технического и статистического характера о VPN-сервисах, используемая для обхода блокировок, будет считаться запрещенной в России. Такой приказ, подготовленный Роскомнадзором, опубликован 20 ноября, сообщается на портале правовых актов.

«Должна признаваться запрещенной также научная, научно-техническая информация, описывающая способы создания, устройства VPN-сервисов, целью которых является предоставление лицам доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ», — говорится в документе.

Исключение составят данные о VPN, которые применяются для организации безопасного удаленного доступа или защищённого обмена данными в информационно-телекоммуникационных сетях. Согласно приказу, они не рассчитаны на обход блокировок, а служат для защиты конфиденциальной информации, включая предотвращение её утечек.

Приказ, подготовленный ведомством, будет действовать до 1 сентября 2029 года. Сам документ опубликован 20 ноября, он вступит в силу через 10 дней — 30 ноября.

Напомним, с 1 марта Роскомнадзор начал блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует VPN и прочие сервисы обхода блокировок. Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в телеграм-канале объяснял, что Роскомнадзор уже наделен правом блокировать нарушающие закон РФ сервисы, а смысл законодательной новации — ограничить в поисковой выдаче те VPN, которые нарушают закон и не фильтруют запрещенную информацию. К концу октября РКН заблокировал в России 197 VPN-сервисов.