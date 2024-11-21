В издательстве ответили на заявление петербурженки, которая увидела «детскую порнографию» в комиксах

Правоохранительные органы не нашли оснований для возбуждения уголовного дела после того, как жительница Петербурга усмотрела детскую порнографию и оскорбление чувств верующих в комиксах издательства XLMedia. Об этом «Фонтанке» рассказал адвокат группы компаний XLMedia Константин Александров.

«Сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием оснований», — сообщил Александров 21 ноября.

Как писала «Фонтанка», речь о комиксах и манге «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни». Эта литература, по мнению петербурженки, обратившейся в полицию, содержит детскую порнографию, также она упомянула о наличии в этих произведениях сцен, которые могут оскорбить чувства верующих. Среди прочего женщина возмущалась, что комиксы продают в местах, где когда-то жил Фёдор Достоевский.