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Общество И это в том месте, где когда-то жил Достоевский! Петербурженка почитала комиксы и заявила в полицию о детской порнографии

И это в том месте, где когда-то жил Достоевский! Петербурженка почитала комиксы и заявила в полицию о детской порнографии

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15 комментариев

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о продаже комиксов и манги, содержащих, по её мнению, детскую порнографию. В своей жалобе она указала на издательство XLMedia, которое, по её словам, использует обманные приемы, чтобы скрыть аморальный контент под видом детской литературы (на обложках стоит ограничение в 18+). Об этом 21 ноября стало известно «Фонтанке».

Женщина отметила, что в магазинах, расположенных в историческом центре города, можно найти такую литературу, как «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни». Книги, по её мнению, содержат детскую порнографию. Заявительница также упомянула о наличии в этих произведениях сцен, которые могут оскорбить чувства верующих.

Женщина выразила обеспокоенность тем, что подобные материалы продаются в районе, где когда-то жил Фёдор Достоевский. Заявительница призвала правоохранительные органы рассмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности магазинов за распространение материалов, якобы противоречащих законам РФ. В комиксах, с которыми она ознакомилась, читательница усмотрела изготовление порнографии с несовершеннолетними и оскорбление чувств верующих.

Мы обратились к издательству с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Комментарии
15
Гротеск
2 часа
- Ведь в этом районе жил великий писатель - прозаик... - Про каких заек ?
Cashmare
1 час
любишь достоевского - люби и от раскольникова бегать
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