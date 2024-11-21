В одной камере койка, в другой — душ. В КГИОПе рассказали, под какие объекты можно приспособить «Кресты»

«Кресты» в Петербурге — интересный объект для приспособления, в том числе под коворкинги и общественные пространства. Поэтому инвестор для комплекса бывшего СИЗО найдется, — рассказал в интервью «Фонтанке» глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов.

Чиновник подчеркнул, что «Кресты» не будут снесены, а «Дом.РФ», который должен продать объект с торгов, рассматривает объект как памятник.

Михайлов рассказал, что обсуждалась идея сделать в камерах гостиничные номера. «Не массово, но отдельные камеры — да. Может, одна камера маловата для номера — мы обсуждали вариант сделать переходы, объединить две камеры. В одной, условно говоря, — ванна, в другой — койка. Экзотика, да. Будет ли это пользоваться массовым спросом? Ну, наверное, будет зависеть от того, как будет выстроена работа с проектом», — пояснил чиновник.

Глава комитета считает, что инвестор на «Кресты» должен найтись, так как бывшее СИЗО имеет хорошее расположение по соседству с Финляндским вокзалом. Кроме того, он отметил, что «историческое место, даже с мрачноватым, возможно, духом, работает все равно лучше, чем если построить новый комплекс где-нибудь в чистом поле».

«Фонтанка» в июле рассказывала о планах по продаже комплекса и сомнениях экспертов на этот счет. Предполагается, что здания будут продаваться в собственность, а землей новый собственник будет пользоваться на условиях аренды. В планах реализовать комплекс единым лотом, в который не войдут действующее общежитие сотрудников ФСИН и церковь Александра Невского. Планировалось, что торги начнутся в первом квартале 2025 года, однако на сайте «Дом.РФ» в настоящее время указан четвертый квартал 2024 года.

Исторический комплекс вокруг двух зданий в форме крестов признан памятником архитектуры. Он был построен на месте одиночной тюрьмы на набережной Невы в 1890 году. Подробнее о том, что в него входит, читайте на «Фонтанке».

Полный текст интервью с Алексеем Михайловым о разрушающихся памятниках Петербурга и отношениях Смольного с градозащитниками читайте на «Фонтанке».