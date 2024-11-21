Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 739мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Новый глава КГИОП
Вода в Петербурге
Дом Радио
Перепланировка в старых домах
Промышленный Петербург
Поэма о Новороссии в Филармонии
S.T.A.L.K.E.R. 2 - что грозит геймерам?
Тысяча задач для поезда ВСМ
Город В одной камере койка, в другой — душ. В КГИОПе рассказали, под какие объекты можно приспособить «Кресты»

В одной камере койка, в другой — душ. В КГИОПе рассказали, под какие объекты можно приспособить «Кресты»

1 682
8 комментариев

В одной камере койка, в другой — душ. В КГИОПе рассказали, под какие объекты можно приспособить «Кресты»

«Кресты» в Петербурге — интересный объект для приспособления, в том числе под коворкинги и общественные пространства. Поэтому инвестор для комплекса бывшего СИЗО найдется, — рассказал в интервью «Фонтанке» глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов.

Чиновник подчеркнул, что «Кресты» не будут снесены, а «Дом.РФ», который должен продать объект с торгов, рассматривает объект как памятник.

Михайлов рассказал, что обсуждалась идея сделать в камерах гостиничные номера. «Не массово, но отдельные камеры — да. Может, одна камера маловата для номера — мы обсуждали вариант сделать переходы, объединить две камеры. В одной, условно говоря, — ванна, в другой — койка. Экзотика, да. Будет ли это пользоваться массовым спросом? Ну, наверное, будет зависеть от того, как будет выстроена работа с проектом», — пояснил чиновник.

Глава комитета считает, что инвестор на «Кресты» должен найтись, так как бывшее СИЗО имеет хорошее расположение по соседству с Финляндским вокзалом. Кроме того, он отметил, что «историческое место, даже с мрачноватым, возможно, духом, работает все равно лучше, чем если построить новый комплекс где-нибудь в чистом поле».

«Фонтанка» в июле рассказывала о планах по продаже комплекса и сомнениях экспертов на этот счет. Предполагается, что здания будут продаваться в собственность, а землей новый собственник будет пользоваться на условиях аренды. В планах реализовать комплекс единым лотом, в который не войдут действующее общежитие сотрудников ФСИН и церковь Александра Невского. Планировалось, что торги начнутся в первом квартале 2025 года, однако на сайте «Дом.РФ» в настоящее время указан четвертый квартал 2024 года.

Исторический комплекс вокруг двух зданий в форме крестов признан памятником архитектуры. Он был построен на месте одиночной тюрьмы на набережной Невы в 1890 году. Подробнее о том, что в него входит, читайте на «Фонтанке».

Полный текст интервью с Алексеем Михайловым о разрушающихся памятниках Петербурга и отношениях Смольного с градозащитниками читайте на «Фонтанке».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Отец Родной
38 минут
451 человек там бы разместились отлично, зря упускают такую возможность
VadD
49 минут
Сколько Святой воды понадобится, чтоб убрать негатив из этого места?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Новости компаний
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Новости компаний
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00