КС РФ: мобилизованные и контрактники смогут уволиться при предельном возрасте в 65 лет

Конституционный суд России опубликовал постановление, из которого следует, что мобилизованные и контрактники смогут уволиться из ВС РФ при достижении предельного возраста в 65 лет. Об этом стало известно в четверг, 21 ноября, из документа на сайте КС РФ.

Высшая судебная инстанция отказала мужчине в рассмотрении жалобы об увольнении с воинской службы из-за достижения предельного возраста. Заявитель просил признать неконституционной норму, что в период мобилизации, военного времени или военного положения предельный возраст пребывания на воинской службе для высших офицеров — 70 лет, а для прочих воинских званий — 65 лет.

Заявитель считал, что предельный возраст в 65 лет не должен распространяться на тех контрактников, которые заключили контракт до вступления нормы в законную силу, поэтому они должны быть уволены по прежним правилам — в 50 лет.

Конституционный суд указал, что иного предельного возраста пребывания на военной службе во время мобилизации не установлено федеральным законом. В рассмотрении жалобы мужчине отказали окончательно.

«Распространение правоприменителями и судами данного предельного возраста пребывания на военной службе на все категории военнослужащих мужского пола не может рассматриваться как нарушающее их конституционные права, в том числе и в аспекте запрета на придание обратной силы закону, ухудшающему правовое положение», — сделал вывод Конституционный суд РФ.