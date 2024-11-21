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Власть Общество КС РФ: мобилизованные и контрактники смогут уволиться при предельном возрасте в 65 лет

КС РФ: мобилизованные и контрактники смогут уволиться при предельном возрасте в 65 лет

6 505
53 комментария

Конституционный суд России опубликовал постановление, из которого следует, что мобилизованные и контрактники смогут уволиться из ВС РФ при достижении предельного возраста в 65 лет. Об этом стало известно в четверг, 21 ноября, из документа на сайте КС РФ.

Высшая судебная инстанция отказала мужчине в рассмотрении жалобы об увольнении с воинской службы из-за достижения предельного возраста. Заявитель просил признать неконституционной норму, что в период мобилизации, военного времени или военного положения предельный возраст пребывания на воинской службе для высших офицеров — 70 лет, а для прочих воинских званий — 65 лет.

Заявитель считал, что предельный возраст в 65 лет не должен распространяться на тех контрактников, которые заключили контракт до вступления нормы в законную силу, поэтому они должны быть уволены по прежним правилам — в 50 лет.

Конституционный суд указал, что иного предельного возраста пребывания на военной службе во время мобилизации не установлено федеральным законом. В рассмотрении жалобы мужчине отказали окончательно.

«Распространение правоприменителями и судами данного предельного возраста пребывания на военной службе на все категории военнослужащих мужского пола не может рассматриваться как нарушающее их конституционные права, в том числе и в аспекте запрета на придание обратной силы закону, ухудшающему правовое положение», — сделал вывод Конституционный суд РФ.

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Военная служба Увольнение Мобилизация
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Комментарии
54
Garik.Maremanov.1-1
1 час
А как же миллионы добровольцев, осаждающих пороги пунктов призыва, о которых неустанно рассказывает г-н Медведев ? Видать испарились, раз россиские власти приказали служить до глубокой старости ?
Slava_Rossii2
1 час
Это просто попрание Констиуции и извращение её смысла. Что значит: "не может рассматриваться как нарушающее их конституционные права, в том числе и в аспекте запрета на придание обратной силы закону, ухудшающему правовое положение», — сделал вывод Конституционный суд РФ.", если по сути именно это нарушение и произошло. Дошли до того, что чёрное называют белым и наоборот. Страна кривых зеркал.
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