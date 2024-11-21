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Происшествия Жёсткое ДТП на МЖД, смотрите фото: столкнулись поезд и асфальтоукладчик

Жёсткое ДТП на МЖД, смотрите фото: столкнулись поезд и асфальтоукладчик

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6 комментариев

Асфальтоукладчик выехал под поезд ночью 21 ноября на Московской железной дороге — на фрязинской ветке Ярославского направления, сообщает МЖД.

Инцидент случился в 4:43 на перегоне Щелково — Соколовская. Асфальтоукладчик, по данным МЖД, несанкционированно выехал на железнодорожный переезд перед приближающейся пригородной электричкой № 6601 сообщением Монино — Москва — Ярославская. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким. По предварительным данным, водитель асфальтоукладчика госпитализирован. Произошел сход головного вагона одной колёсной парой. На место направлены два восстановительных поезда.

Транспортная прокуратура уточняет, что поезд столкнулся с экскаватором Мосавтодора неподалеку от остановки Воронок. По данным полиции, асфальтоукладчик производил работы по укладке асфальта на переезде.

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Движение на ветке частично закрыто, поезда ходят только от Монино до Щёлково и от Соколовской до Москвы. Пассажиров от станции Соколовская до Щёлково везут автобусами.

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Комментарии
6
houspi
25 минут
А нечего асфальт на рельсы укладывать.
Litl_m
2 часа
И опять РЖД....
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