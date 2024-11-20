Bloomberg: Трамп обдумывает создание первой в истории Белого дома должности ответственного по криптовалюте

Команда избранного президента Дональда Трампа ведет переговоры с представителями индустрии цифровых активов о целесообразности создания новой должности в Белом доме, посвященной исключительно политике в области криптовалют. Об этом 20 ноября сообщает Bloomberg.

Команда Трампа уже подбирает и проверяет кандидатов на такую ​​должность, говорят источники издания. Если такую должность создадут, это будет первая работа в Белом доме, связанная с криптовалютой, что подчеркнет влияние, которое зарождающаяся отрасль может оказать на будущую администрацию.

В процесее обсуждения предлагалось, в частности, назначить ответственное лицо с небольшим штатом сотрудников, выступающих «связующим звеном» между Конгрессом, Белым домом и ведомствами, обладающими юрисдикциями в отношении криптовалют — Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Впрочем, будет ли это должность старшего сотрудника Белого дома или так называемого «криптоцаря», лица, курирующего политику по криптовалюте в федеральном правительстве, неизвестно.

Трамп поддержал криптоиндустрию в ходе предвыборной кампании, пообещав уволить нынешнего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, который ужесточил контроль над индустрией цифровых активов, а также сократить регулирование и создать новый криптопрезидентский консультативный совет. Сторонники криптовалют в настоящее время борются за места в этой группе, по словам нескольких человек, знакомых с обсуждениями.

Трамп уже несколько раз встречался с руководителями компаний по майнингу биткоинов и криптобирж летом и выступил на конференции по биткоинам в июле. У избранного президента также есть несколько собственных криптобизнесов. Недавно он выпустил свою четвертую коллекцию невзаимозаменяемых токенов, а также помог запустить аморфное новое предприятие под названием World Liberty Financial.

По словам источников Blooberg, бывший руководитель Coinbase Global Inc. и Binance.US Брайан Брукс встретился с Трампом во вторник, а главный исполнительный директор Coinbase Global Inc. Брайан Армстронг поговорил с избранным президентом на этой неделе.

Политика Трампа в отношении криптовалют привела к тому, что стоимость некоторых из них уже обновила исторический максимум.