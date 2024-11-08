Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

зап.

 772мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Платные переезды
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Проекты наземного метро
Не клон Вишневского*
Считаем утильсбор
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Стоимость биткоина обновила исторический максимум. Это уже четвертый рекорд на фоне избрания Трампа

Стоимость биткоина обновила исторический максимум. Это уже четвертый рекорд на фоне избрания Трампа

796
Написать комментарий

Стоимость биткоина 8 ноября обновила исторический максимум, поднявшись до 77 тысяч долларов, о чем свидетельствуют данные площадки Binance, крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи.

Биткоин дорожает на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах: лишь в среду стоимость криптовалюты поднялась почти на 9%. Таким образом, сегодняшний рекорд стал уже четвертым за последние два дня.

Две крупнейшие по капитализации криптовалюты, биткоин и эфириум, за сутки подорожали на 8%, курс Solana вырос более чем на 14%, а Dogecoin (им очень интересуется Илон Маск) — более чем на 18%.

Криптовалютная индустрия рассчитывает на пересмотр правил игры после избрания Трампа. Politico пишет, что новый президентский срок республиканца может стать ключевым этапом для цифровых активов. В частности, от 47-го президента ожидают отставки главы SEC Гэри Генслера, известного своей жесткой позицией по отношению к криптовалютам; пересмотра регуляций в сторону смягчения контроля над цифровыми активами и обсуждения создания стратегического биткоин-резерва.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Биткоин Стоимость Binance Дональд Трамп Илон Маск Dogecoin Криптовалюта
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
ТОП 5
Новости компаний
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49