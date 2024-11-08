Стоимость биткоина обновила исторический максимум. Это уже четвертый рекорд на фоне избрания Трампа

Стоимость биткоина 8 ноября обновила исторический максимум, поднявшись до 77 тысяч долларов, о чем свидетельствуют данные площадки Binance, крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи.
Биткоин дорожает на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах: лишь в среду стоимость криптовалюты поднялась почти на 9%. Таким образом, сегодняшний рекорд стал уже четвертым за последние два дня.
Две крупнейшие по капитализации криптовалюты, биткоин и эфириум, за сутки подорожали на 8%, курс Solana вырос более чем на 14%, а Dogecoin (им очень интересуется Илон Маск) — более чем на 18%.
Криптовалютная индустрия рассчитывает на пересмотр правил игры после избрания Трампа. Politico пишет, что новый президентский срок республиканца может стать ключевым этапом для цифровых активов. В частности, от 47-го президента ожидают отставки главы SEC Гэри Генслера, известного своей жесткой позицией по отношению к криптовалютам; пересмотра регуляций в сторону смягчения контроля над цифровыми активами и обсуждения создания стратегического биткоин-резерва.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.