Международная федерация плавания World Aquatics сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Теперь россияне и белорусы, которые прежде могли быть допущены к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах, смогут участвовать в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду.

В сентябре 2023 года World Aquatics объявила о возвращении на соревнования спортсменов из России и Белоруссии под эгидой организации или в нейтральном статусе. Среди таковых был и чемпион мира по плаванию из Петербурга.