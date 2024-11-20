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Спорт Международная федерация плавания World Aquatics сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов

Международная федерация плавания World Aquatics сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов

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2 комментария

Международная федерация плавания World Aquatics сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Теперь россияне и белорусы, которые прежде могли быть допущены к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах, смогут участвовать в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду.

В сентябре 2023 года World Aquatics объявила о возвращении на соревнования спортсменов из России и Белоруссии под эгидой организации или в нейтральном статусе. Среди таковых был и чемпион мира по плаванию из Петербурга.

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Комментарии
2
Гость
9 минут
Ничего страшного,мы и здесь поплаваем ,у наас теперь брикс будем плавать
Гость
5 минут
Щас 15 человек напишут как им глубоко пофиг))
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