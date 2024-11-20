РФС счел ошибкой судьи не назначенный в ворота «Зенита» пенальти в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение арбитра Артема Чистякова не назначать пенальти в ворота петербургского клуба «Зенит» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», который состоялся 10 ноября. Об этом в среду сообщается на сайте РФС.

Заседание комиссии прошло 13 ноября. Ее решение, как уточняется, было мотивировано тем, что контакт мяча с правой рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» Матео Кассьерры в собственной штрафной площади является наказуемым, поскольку рука «была отставлена от тела, неестественно увеличивая его площадь».

ВАР должен был вмешаться и пригласить судью к монитору для оценки игровой ситуации, а судье надлежало назначить 11-метровый пенальти в ворота «Зенита» на 34-й минуте матча после просмотра монитора, заключила комиссия.

Напомним, «Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1.