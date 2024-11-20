Обвиняемый в подрыве машины директора завода в Петербурге в 90-х встретит Новый год в СИЗО

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Вячеславу Иванову, которого обвиняют в организации убийства директора одного из городских предприятий еще в 90-е годы. Мужчину задержали накануне.

Дело было днем 15 июня 1998 года. Как следует из ходатайства следствия, установленные и неустановленные лица задумали убить директора ЗАО «Балтийский судомеханический завод» и его помощников, сообщает 20 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Действовали фигуранты по найму Иванова, считают правоохранители.

По версии следствия, около 13:20 злоумышленники остановили «жигули» директора под видом сотрудников милиции, вывели его и помощников из салона под предлогом проверки документов и подложили под водительское сиденье взрывчатку. После, когда машина отъехала, произошел взрыв. Один из помощников директора погиб, сам он и второй помощник получили ожоги и ранения.

Во вторник, 19 ноября 2024-го, 54-летнего Иванова, замначальника одного из отделов ФКУ Упрдор «Северо-Запад», задержали. Ему предъявили обвинение по статье об организации убийства. Вину он не признал. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину под стражу до 18 января 2025 года.

По этому же взрыву проходит экс-полковник МВД Михаил Смирнов, которого арестовали в конце мая. Этот эпизод был лишь частью истории, связанной с переделом порта. Разобраться в ней пытался журналист Максим Максимов, за что был убит летом 2004 года.