Неверующий ребенок послушал песни про Христа и остался без компенсации в Финляндии

Финский город Хямеэнлинна не будет выплачивать компенсацию ребенку, который послушал религиозные песни, сообщает Helsingin Sanomat.
Конфликт длится уже два года. В одной из школ Хямеэнлинны был организован концерт для учеников начальных классов, на котором исполнялись религиозные песни. Среди присутствовавших был восьмилетний ребенок из атеистической семьи. Опекун ребенка возмутился, считая, что мероприятие должно было быть нерелигиозным, и подал жалобу в комиссию по вопросам равенства и равноправия.
Комиссия признала концерт дискриминационным и рекомендовала городу выплатить компенсацию пострадавшему в размере 1 500 евро.
Однако комитет образования и благосостояния Хямеэнлинны отменил это решение, сославшись на «прецедентный характер» дела. Комитет заявил, что не нашел юридических оснований для выплаты рекомендованной суммы.
Тем не менее это решение может оказаться не окончательным: городская администрация имеет право отменить постановление комитета образования и благосостояния.
Как ранее писала «Фонтанка», из-за этого разбирательства произошел и другой резонансный случай. Школьный концерт барочной музыки в другой школе отменили в последний момент, чтобы не задеть чувства тех детей, которые не верят в Христа, и избежать возможной компенсации.
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