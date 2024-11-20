Неверующий ребенок послушал песни про Христа и остался без компенсации в Финляндии

Конфликт длится уже два года. В одной из школ Хямеэнлинны был организован концерт для учеников начальных классов, на котором исполнялись религиозные песни. Среди присутствовавших был восьмилетний ребенок из атеистической семьи. Опекун ребенка возмутился, считая, что мероприятие должно было быть нерелигиозным, и подал жалобу в комиссию по вопросам равенства и равноправия.