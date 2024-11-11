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Общество Финляндия «С ума сошли?» В Финляндии отменили школьный концерт, чтобы не обидеть неверующих

«С ума сошли?» В Финляндии отменили школьный концерт, чтобы не обидеть неверующих

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Школьный концерт барочной музыки неожиданно вызвал скандал в Финляндии. Выступление отменили в последний момент, чтобы не задеть чувства тех детей, кто не верит в Христа, и избежать возможной компенсации. Политики в Суоми уже назвали этот прецедент опасным и безумным.

Как пишет Helsingin Sanomat 11 ноября, бесплатный концерт в средней школе в области Уусимаа должен был стать совместным выступлением Финского барочного оркестра и Хельсинкского камерного хора. В программе были отрывки из знаменитой оратории Георга Фридриха Генделя «Мессия», основанной на библейских текстах. Однако школа отменила концерт всего за несколько дней до выступления. Директор прямо не назвала причину отмены, но, по мнению организаторов, это связано с религиозными отсылками в музыке.

Текст «Мессии» основан на Библии и повествует о жизни Иисуса, поэтому организаторы связали решение с недавним случаем в городе Хямеэнлинна. Там, по сообщениям СМИ, от города потребовали компенсации в размере 1 500 евро за дискриминацию ученика начальной школы, не исповедующего никакой религии, которому пришлось слушать песни с упоминанием Христа.

«Так не пойдет! Каким должно быть общество, в котором ученикам нельзя услышать барочный концерт и познакомиться с культурной историей?» — возмутилась в соцсетях министр социального обеспечения Санни Гран-Лаасонен.

Депутат Тимо Хейнонен назвал направление, в котором движется общество, «опасным и безумным». «Боже мой, это просто нелепо», — добавила мэр Турку Минна Арве. Депутат от Партии зелёных Криста Микконен напомнила, что финская культура тесно связана с христианством. «Это особенно заметно в старых произведениях, от музыки до изобразительного искусства. Их прослушивание или просмотр не является религиозной практикой или проповедью, а способствует развитию», — отметила она.

«Сошли ли люди с ума? Баха и Генделя больше нельзя слушать в школах?» — задался риторическим вопросом вице-председатель партии Центра, депутат Маркус Лохи. По его словам, «образованные люди выставляют себя на посмешище».

Лидер Христианских демократов, министр сельского и лесного хозяйства Сари Эссая написал в соцсетях, что «люди, испытывающие страх перед религией, не понимают, что основа нашей культуры лежит в христианской этике». А епископ Хельсинкской епархии Теему Лааясало добавил, что христианские черты нельзя полностью удалить из финской среды.

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