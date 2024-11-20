Ядерный центр в Сарове показал Шойгу разработки для нужд СВО

Российский федеральный ядерный центр в Сарове Нижегородской области посетил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и ознакомился с разработками для нужд специальной военной операции. Подробности 20 ноября приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

В ходе визита Шойгу побывал в Институте лазерно-физических исследований, Институте теоретической и математической физики и других подразделениях ядерного центра.

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) представил свои разработки в интересах СВО. Какие именно, не уточняется. Также секретарю Совбеза рассказали про работы ядерного центра по лазерной тематике и ознакомили с научной программой обеспечения национальной безопасности.