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Общество Ядерный центр в Сарове показал Шойгу разработки для нужд СВО

Ядерный центр в Сарове показал Шойгу разработки для нужд СВО

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15 комментариев

Российский федеральный ядерный центр в Сарове Нижегородской области посетил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и ознакомился с разработками для нужд специальной военной операции. Подробности 20 ноября приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

В ходе визита Шойгу побывал в Институте лазерно-физических исследований, Институте теоретической и математической физики и других подразделениях ядерного центра.

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) представил свои разработки в интересах СВО. Какие именно, не уточняется. Также секретарю Совбеза рассказали про работы ядерного центра по лазерной тематике и ознакомили с научной программой обеспечения национальной безопасности.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил обновленную доктрину ядерного сдерживания. В документе перечислены основные военные опасности, для нейтрализации которых оно используется.

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Комментарии
16
михаил.ру
1 час
не показывайте ему ничего, разворует 100%
Отец Родной
1 час
Что за разработки то? Окопные свечи что-ли?
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