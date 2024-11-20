Охранника задержали после драки на Рубинштейна. Его противник в больнице с разрывом почки

Сотрудник бара в центре Петербурга оказался под следствием после драки в двух шагах от заведения. Ему вменяют умышленное причинение вреда - не впервые.

О задержании подозреваемого 20 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, 35-летний охранник бара на улице Рубинштейна настолько активно махал кулаками, что его противник угодил в больницу в тяжёлом состоянии.

«Фонтанка» писала, что 23-летнему пострадавшему диагностировали разрыв почки. Камера сняла, как под утро 18 ноября он выяснял отношения с двумя оппонентами. Один из них уже объяснялся с полицией и получил протокол о мелком хулиганстве.

Охранник родом из Дагестана. По информации издания, он знаком сотрудникам правоохранительных органов. В апреле его задерживали по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Случилось всё также в центре города. Дело было передано в суд.