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Общество В результате атак ВСУ на Белгородскую область разрушено более 38 тысяч домов и квартир

В результате атак ВСУ на Белгородскую область разрушено более 38 тысяч домов и квартир

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10 комментариев

В результате атак ВСУ на Белгородскую область разрушения получили уже более 38 тысяч домов и квартир. Об этом 20 ноября в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, уже восстановлено более 32 тысяч объектов, еще 6 тысяч — в работе.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит дополнительные 22,5 миллиарда рублей жителям Курской и Белгородской областей, которые потеряли свою недвижимость и имущество в ходе боевых действий.

Курской области выделят дополнительное финансирование в размере 4 млрд рублей в качестве компенсации затрат на приобретение необходимых вещей для пострадавших граждан, еще 14 млрд поступит для единовременных выплат на покупку и строительство жилья и 1 млрд — на возмещение средств, потраченных жителями на аренду жилья.

Белгородская область получит на эти же цели около 3,5 млрд рублей.

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Комментарии
13
Klaustrofobik
12 минут
Привести статистику разрушений в Украине слабо?
Сила в Правде!!
21 минута
не слабо там гладков пилит...
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