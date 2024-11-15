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Общество Правительство РФ выделит 22,5 миллиарда рублей на помощь жителям Курской и Белгородской областей

Правительство РФ выделит 22,5 миллиарда рублей на помощь жителям Курской и Белгородской областей

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7 комментариев

Правительство России выделит дополнительные 22,5 миллиарда рублей жителям Курской и Белгородской областей, которые потеряли свою недвижимость и имущество в ходе боевых действий. Об этом 15 ноября сообщил на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин.

Курской области выделят дополнительное финансирование в размере 4 млрд рублей в качестве компенсации затрат на приобретение необходимых вещей для пострадавших граждан, еще 14 млрд поступит для единовременных выплат на покупку и строительство жилья и 1 млрд на возмещение средств, потраченных жителями на аренду жилья.

Белгородская область получит на эти же цели около 3,5 млрд рублей

«Прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро — без бюрократической волокиты. Речь идет о наших гражданах, которые находятся в крайне сложных жизненных ситуациях», — сказал Мишустин на заседании.

Ранее сообщалось о том, что в Курске состоялась встреча губернатора региона Алексея Смирнова с эвакуированными жителями приграничья. На собрании также присутствовали бывший глава Курской области — министр транспорта России Роман Старовойт и заместитель председателя федерального правительства Марат Хуснуллин. На встрече люди жаловались, что им еще не выдали сертификаты на приобретение жилья.

«Фонтанка» писала, что эвакуированные жители приграничья Курской области сталкиваются с проблемами при поиске дома. По словам собеседников, стоимость аренды квартир в Курске высокая, поэтому все надежды остаются на сертификаты на жилье, потому что собственные дома уничтожены.

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Комментарии
7
ДЕД
1 час
А что случилось? Наводнение опять?
DanCitizen
1 час
А если бы не было ничего, 22 миллиарда пошли бы на дороги или на здравоохранение
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