Правительство РФ выделит 22,5 миллиарда рублей на помощь жителям Курской и Белгородской областей

Правительство России выделит дополнительные 22,5 миллиарда рублей жителям Курской и Белгородской областей, которые потеряли свою недвижимость и имущество в ходе боевых действий. Об этом 15 ноября сообщил на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин.

Курской области выделят дополнительное финансирование в размере 4 млрд рублей в качестве компенсации затрат на приобретение необходимых вещей для пострадавших граждан, еще 14 млрд поступит для единовременных выплат на покупку и строительство жилья и 1 млрд на возмещение средств, потраченных жителями на аренду жилья.

«Прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро — без бюрократической волокиты. Речь идет о наших гражданах, которые находятся в крайне сложных жизненных ситуациях», — сказал Мишустин на заседании.

Ранее сообщалось о том, что в Курске состоялась встреча губернатора региона Алексея Смирнова с эвакуированными жителями приграничья. На собрании также присутствовали бывший глава Курской области — министр транспорта России Роман Старовойт и заместитель председателя федерального правительства Марат Хуснуллин. На встрече люди жаловались, что им еще не выдали сертификаты на приобретение жилья.